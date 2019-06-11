2019/06/11 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

افاد مصدر امني، بان مسلحون مجهولون فتحو نيران اسلحتهم الرشاسة باتجاه مدني وقتلوه بالحال.

وقال المصدر لـ "العهد نيوز، اليوم الثلاثاء، ان "مسلحون يحملون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني لـ "العهد نيوز": مسلحون يفتحون نيران اسلحتهم على مدني ويردوه قتيلا شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني لـ "العهد نيوز": مسلحون يفتحون نيران اسلحتهم على مدني ويردوه قتيلا شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).