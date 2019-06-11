بريطاني فاقد للبصر يتسلق جرفا خطرا بمفرده

2019/06/11 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح متسلق جبال بريطاني، أول رجل فاقد للبصر يتمكن من اعتلاء جرف Old Man of Hoy الصخري، الذي يبلغ ارتفاعه 137 مترا، في جزيرة هوي

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