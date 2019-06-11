نائبة تكشف عن آبار نفط حدودية مع الكويت غير مستغلة من الجانب العراقي

2019/06/11 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت النائب عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي، الثلاثاء، عن وجود مجموعة من الابار النفطية قرب الحدود العراقية مع الكويت، موضحة ان امر ترك تلك الابار وعدم استغلالها يثير الاستغراب والتساؤل.وقالت الحامدي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الحدود العراقية مع الكويت تحتوي على مجموعة آبار نفطية تم حفرها في زمن النظام المقبور ولم يتم […]

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