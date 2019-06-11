2019/06/11 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الثلاثاء، عن استشهاد مفوض شرطة وإصابة ثلاثة منتسبين آخرين بينهم ضابط في منطقة الكمالية شرقي العاصمة.وذكرت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “مفرزة من مكتب مكافحة اجرام حسينية المعامل خرجت لتنفيذ أمر قبض على شخص مطلوب وفق المادة ٤٠٦ ضمن منطقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عملية للقبض على متهم تنتهي باستشهاد مفوض شرطة وإصابة ثلاثة في الكمالية وكالة خطوة برس.

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