2019/06/11 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة بابل، عن تنفيذ (30) مذكرة قبض بقضايا متنوعة في مناطق عدة من المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “مفارزها الامنية نفذت في غضون الـ24ساعة الماضية حملة واسعة لمتابعة مذكرات القبض الصادرة من السلطة القضائية، كانت حصيلتها اعتقال (30) مطلوب بقضايا جنائية ومواد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 30 مطلوباً للقضاء في بابل وكالة خطوة برس.

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