العكيلي: العراق يستطيع الغاء الاتفاقية الامنية مع اميركا واخراج قواتها

2019/06/11 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين الخبير الامني صباح العكيلي، الثلاثاء، ان العراق بامكانه الغاء الاتفاقية الامنية مع الجانب الاميركي واخراج قواتها من اراضيه، لافتا الى ان بنود الاتفاقية لم تحدد وقتاً لانهائها لكنها منحت الاطراف المتفقة صلاحية الخروج من تلك الاتفاقية.وقال العكيلي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ العراق وقع الاتفاقية الامنية مع الجانب الاميركي من اجل […]

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