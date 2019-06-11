نائب عراقي سابق يكشف تحركات البعثيين لاسقاط الحكومة

2019/06/11 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب السابق عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، ما فعله البعثيون في الانبار والموصل لاسقاط الحكومة، موضحا ان سعيد اللافي وعلي حاتم سليمان واحمد...

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