الرافدين يعلن إطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين

2019/06/11 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين ، اليوم الثلاثاء، إطلاق وجبة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة عن طريق بطاقة “ماستر كارد ” الدولية ، حيث تراوحت مبالغ السلف بين 3 و5 و10 ملايين دينار.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان , أنه ” تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 1500 موظف الذين …

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