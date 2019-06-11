الحويت: ما تقوم به القوات الامنية في نينوى أمر مخزٍ

2019/06/11 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اكيد الشيخ العشائري في نينوى مزاحم الحويت، الثلاثاء، ان ما تقوم به القوات الامنية في نينوى أمر مخزٍ بسبب الاعتقالات العشوائية في المحافظة.وقال الحويت في تصريح صحفي، إن “هناك الكثير من الاعتقالات تحصل في نينوى، بسبب ما يعرف بتشابه الأسماء بين المواطنين المدنيين والإرهابيين”، معتبراً أنّ “ما تقوم به القوات والأجهزة الأمنية العراقية، من اعتقال لأبرياء، بينما الدواعش والإرهابيون يعملون ويتحركون بكل حرية، هو أمر مخز، ويؤثر على سمعة الحكومة والقوات الأمنية”.

وأوضح الحويت أنّ “أي شخص يتم اعتقاله وهو بريء، يضعونه في السجن لمدة 6 أشهر أو سنة، وبعدها يتم إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالي ضخم، وهو السيناريو نفسه الذي كان يحدث خلال فترتي حكم (رئيسي الوزراء السابقين) نوري المالكي وحيدر العبادي”، مؤكداً أنّ “هناك فساداً علنياً في المنظومة الأمنية في نينوى”.

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