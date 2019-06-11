احالة مدير مكتب مكافحة المخدرات في واسط الى التحقيق

2019/06/11 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أُحيل مدير مكتب مكافحة المخدرات في واسط الى التحقيق بسبب اكتشاف مزرعة في قضاء الكوت لزراعة المخدرات.وقال محافظ واسط محمد المياحي في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “بناءً على إزدياد ظاهرة تعاطي المخدرات بشكل مخيف في محافظة واسط، وبعد اكتشاف مزرعة صغيرة في مركز قضاء الكوت لزراعة المخدرات ونتيجة […]

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