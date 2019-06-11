تعرف على حالة الطقس المتوقعة لليوم الثلاثاء

2019/06/11 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة لهذا اليوم في عموم مناطق العراق.

وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم، 11 حزيران 2019 ، ان طقس الثلاثاء سيكون في المناطق الوسطى صحوا الى غائم جزئي، مع فرصة لتصاعد الاتربة في بعض المناطق، فيما تصل درجة الحرارة العظمى في بغداد 46 درجة مئوية.

واشار الى ان المناطق الشمالية ستشهد طقسا صحوا الى غائم جزئي مع انخفاض قليل لدرجات الحرارة، فيما يكون الطقس فيها صحوا مع وجود قطع من الغيوم في المناطق الجنوبية، وثبوت لدرجات الحرارة.

واضاف ان البصرة ستسجل اعلى ارتفاعا بدرجات الحرارة حيث تصل لـ50 درجة مئوية للحرارة العظمى، فيما تسجلان السليمانية و دهوك انخفاضا في درجات الحرارة يصل الى 38 درجة مئوية للحرارة العظمى.

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