مسؤولون أميركيون: تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 توقف على نحو أسرع من المتوقع

2019/06/11 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مسؤولون أميركيون، الثلاثاء، ان تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 توقف على نحو أسرع من المتوقع في قاعدة جوية أميركية بولاية أريزونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" اللفتنانت كولونيل مايك آندروز، في تصريح صحفي، اليوم، 11 حزيران 2019، إن "الوزارة على علم بأن الطيارين الأتراك في قاعدة لوك الجوية لن يحلقوا"، مضيفا انه "ما لم يحدث تغيير في السياسة التركية، فسنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركته في برنامج المقاتلات إف-35"، وفق ما نقلته "رويترز".

فيما أفاد مسؤول أميركي ثان، بأن قائدا في قاعدة "لوك" قرر الأسبوع الماضي وقف تدريب الطيارين الأتراك وطواقم الصيانة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

واوضح ان " هناك جوانب مستمرة من تدريب طواقم الصيانة التركية في قاعدة إجلين الجوية في فلوريدا."

وأشار خبراء إلى انه "إذا حدث وتم استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات الإف-35 فسيكون هذا واحدا من أكبر الشقاقات في العلاقة مع الولايات المتحدة في التاريخ الحديث".

ولفتوا إلى ان" التوتر في العلاقات الأمريكية التركية يتجاوز بالفعل مقاتلات الإف-35 لما هو أبعد، فهناك على سبيل المثال تضارب الاستراتيجية المتعلقة بسوريا وكذلك العقوبات على إيران واحتجاز عاملين بالقنصلية الأميركية في تركيا".

ويأتي وقف تدريب الطيارين الأتراك في الوقت الذي تنهي فيه الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة بسبب خطط تركيا شراء نظام دفاع جوي روسي.

وبينت الولايات المتحدة ان وقف التدريب بقاعدة لوك الجوية، يجيء بعد بضعة أيام من قول وزير الدفاع الأميركي بالإنابة باتريك شاناهان، لنظيره التركي إن بإمكان الطيارين الأتراك الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة أن يبقوا بها حتى نهاية تموز المقبل، وكان من شأن ذلك أن يتيح وقتا لمزيد من التدريب وأيضا لتركيا كي تعيد التفكير في خططها.

يذكر ان وسائل إعلام تداولت مؤخرا قرارا أميركيا بوقف قبول دخول مزيد من الطيارين الأتراك للولايات المتحدة للتدريب، في واحدة من أقوى العلامات على أن الخلاف حول مقاتلات إف-35 يدخل مرحلة انفصام حاسمة، فيما يبدو ان انقرة ماضية في شراء منظومة "إس-400 "غير مكترثة بالتحذيرات الأميركية.

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