الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين

2019/06/11 | 09:56

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بغداد :سومر نيوز

اطلق مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، وجبة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة عن طريق بطاقة “ماستر كارد” ال...

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