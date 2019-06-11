تحالف النصر لـ

2019/06/11 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نفى تحالف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الاتهامات الموجهة اليه بالتحرك لاسقاط حكومة رئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي.

وقال مصدر في

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