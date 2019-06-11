2019/06/11 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي، عن ان دعوات اقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، تقف خلفها امريكا، ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

وقال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموسوي لـ "العهد نيوز": دعوات اسقاط حكومة عبدالمهدي يقف ورائها الأمريكان وحيدر العبادي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموسوي لـ "العهد نيوز": دعوات اسقاط حكومة عبدالمهدي يقف ورائها الأمريكان وحيدر العبادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).