“بالفديو”.. ضرب ودماء في طائرة متوجهة من بغداد الى باكستان.. والخطوط العراقية توضح

2019/06/11 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اصدرت الخطوط الجوية العراقية ،اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن عودة رحلة ‘كراتشي’ المتجهة الى باكستان، الى بغداد مرة اخرى بعد اقلاعها بفترة.وذكر بيان للخطوط الجوية العراقية تلقت ‘المدار’ نسخة منه، أن ‘رحلة الخطوط الجوية العراقية المتوجهة الى كراتشي واثناء تحرك الطائرة على المدرج الرئيسي للاقلاع، قام عدة اشخاص من المسافرين الباكستانيين باعمال […]

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