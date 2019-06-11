تحالف الفتح يحذر من توقف شبه تام لعمل الحكومة العراقية

2019/06/11 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تحالف الفتح في العراق، من توقف شبه تام لعمل الحكومة بعد الثلاثين من الشهر الجاري مالم يحسم رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي الدرجات الخاصة والمن...

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