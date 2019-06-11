السعودية توجه إنذاراً للمقيمين

2019/06/11 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أنذرت المملكة العربية السعودية المقيمين داخلها، بعدد من العقوبات النظامية التي قد تصل إلى إبعادهم من المملكة.وأعلنت مديرية الجوازات السعودية ان “عدم الالتزام بتجديد الهوية يعرض صاحبها للعقوبات المقررة نظاميا حتى تصل إلى الإبعاد”.وأكدت الجوازات أن “عقوبة عدم التجديد في المرة الأولى غرامة مالية قدرها 500

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