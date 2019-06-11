إكتشاف مزرعة مخدرات في الكوت

2019/06/11 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، إكتشاف مزرعة مخدرات في قضاء الكوت مركز المحافظة.

وقال المياحي في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “وبناءً على إزدياد ظاهرة تعاطي المخدرات بشكل مخيف في محافظة واسط، وبعد اكتشاف مزرعة صغيرة في مركز قضاء الكوت لزراعة المخدرات ونتيجة لتلك التداعيات، قررنا إحالة مدير مكتب مكافحة المخدرات للتحقيق وفق قانون المحافظات الذي اعطى صلاحية للمحافظة في التفتيش والتحقيق على الاجهزة الامنية”.

ودعا المياحي “رئيس الوزراء لتشكيل خلية ازمة وطنية تجاه هذا الارهاب الانساني الذي يهدد الشباب وعوائلهم”.

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