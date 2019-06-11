نادية محمود - أحراق المزارع في العراق، مسؤولية من!

2019/06/11 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نادية_محمود اتناولت الصحافة العراقية والعربية وبعض الصحف الاجنبية اخبار احراق مزارع القمح والشعير في العراق في العراق، وحسب المدى ليوم 9 حزيران، خسر الفلاحون أكثر من 37 ألف دونم خلال شهر واحد، وتصدرت محافظات صلاح الدين، ونينوى وكركوك قائمة الحرائق، وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، أن عدد حوادث الحرائق بلغت 272 حادثاً للفترة من (8 أيار— 8 حزيران) فقط.وزارة الزراعة، تدعو "الجميع للتعاون معها وعدم إيجاد......

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