عبدالامير الركابي - مادية تاريخية تحوليّه/ -التحوليّه- والماركسية واليسار الشرق متوسطي/4

2019/06/11 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي لم يكن متوقعا لماركس وهو في القرن التاسع عشر، ان يبرأ من وطاة التابيية المجتمعية والإنتاجوية، وهو اذ يبني، تصوره في حينه، فانه لم يجدغيرالافتراض بان الانتقال الى الاشتراكية عبر المرحلة البرجوازية، سيمر كما تخيله، وكانه تكرارالانتقال من العبودية الى الاقطاع، او من الاقطاع، الى الراسمالية.وهو هنا يغفل كما سبق واشرنا عن اثر التركم التاريخي، وتجمع الخبرات العقلية والتقنية، ونتائجها على العملية التا......

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