2019/06/11 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة

بغداد -

كلمة

أطلق مصرف الرافدين، يوم

الثلاثاء، وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت ما

بين 3 و5 و10 ملايين دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد

الدولية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في

بيان حصل "موقع كلمة الإخباري" على نسخة منه، انه

"تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 1500 موظف

الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة

الالكترونية".

وأوضح البيان ان "صرف تلك السلفة تم

عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخبره

بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه

اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة

الرصيد المالي اليها".

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