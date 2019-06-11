اتحاد الكرة يحدد قاضي كلاسيكو العراق

2019/06/11 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، حكم مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية في نصف نهائي كأس العراق، اليوم الثلاثاء.وقال امين سر لجنة الحكام نجم عبود في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “لجنة الحكام قررت تسمية الحكم الدولي واثق محمد لقيادة مباراة القوة الجوية امام الزوراء في نصف نهائي كأس العراق ويساعده كل […]

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