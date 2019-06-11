2019/06/11 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين وثلاثة سراق في العاصمة.وذكرت القيادة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “قوتين من اللواء 24 فرقة المشاة السادسة واللواء الرئاسي الثاني بالتعاون مع مكتب الامن الوطني ألقت القبض على إرهابيين اثنين في منطقتي ابي غريب والدورة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تلقي القبض على إرهابيين اثنين في بغداد وكالة خطوة برس.

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