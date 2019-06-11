“بالصور”.. حملة في العراق لمقاطعة “اشعة الشمس”

2019/06/11 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق سخر عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، من ارتفاع درجات الحرارة بشكل يفوق الـ50 درجة مئوية، ما دفعهم الى اطلاق حملة لمقاطعة اشعة الشمس، والتذكير بخطورة هذا الامر، وما يسببه من اضرار لجسم الانسان.

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