تحالف الفتح يستبعد حسم الوزارات المتبقية في وقت قريب

2019/06/11 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، حسم الوزارات المتبقية والوكالات في الدرجات الخاصة ورئاسات الهيئات المستقلة في وقت قريب.

وقال القدو إن هناك العديد من الأمور التي كانت سبباً في العجز باستكمال الكابينة الوزارية حتى اللحظة من بينها الخطأ بعدم إعلان الكتلة الأكبر قبل المضي بدعم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي دون شروط واضحة ومحددة.

واعتبر القدو، أن ما يجري بالكابينة الوزارية سينعكس بالضرورة على استكمال ملف الدرجات الخاصة ورئاسة الهيئات المستقلة التي لن تحسم في نهاية الشهر الحالي.

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