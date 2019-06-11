اكتشاف مزرعة صغيرة في الكوت لزراعة المخدرات

2019/06/11 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي ، عن اكتشاف مزرعة صغيرة في حوض نهر دجلة لزراعة نباتات تستخدم في صناعة المخدرات .وقال المياحي ان :” التقارير الاخيرة للاجهزة الامنية والصحية اشارت الى زيادة ظاهرة تعاطي المخدرات في محافظة واسط ، بناءً على عدد المتهمين الذين القي القبض عليهم نتيجة التعاطي والمتاجرة بالمخدرات “.واضاف […]

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