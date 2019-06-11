العثور على ثلاثة اوكار لداعش الارهابي في محيط كركوك

2019/06/11 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الشرطة الاتحادية على ثلاثة اوكار لداعش الارهابي في محيط كركوك.وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية ” ان قوات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية عثرت على ثلاثة اوكار لداعش الارهابي وبداخلها ومواد غذائية وملابس عسكرية واجهزة اتصال ومواد تفجير في عدد من القرى بمحيط كركوك “.

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