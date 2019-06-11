حالة الطقس للإيام المقبلة

2019/06/11 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها لدرجات الحرارة في البلاد خلال الايام الاربعة المقبلة، مبينة ان يوم غد الاربعاء سيشهد انخفاضاً قليلاً بدرجات الحرارة.وقالت الهيئة في بيان، إن "طقس الاربعاء سيكون صحواً مع قطع من الغيوم في المنطقة الوسطى وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، وفي المنطقة الشمالية سيكون صحواً مع قطع من الغيوم والحرارة تنخفض بضع درجات، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية صحواً مع قطع من الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة".

وأضافت، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً ولا تغير في درجات الحرارة في الوسط والشمال سيكون صحواً مع قطع من الغيوم في الجنوب ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات".

وتابعت، أن "طقس يوم “الجمعة سيكون صحواً مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة وفي الشمال سيكون صحواً مع قطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، وفي الجنوب صحواً مع قطع من الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة".

وأشار الى، ان "طقس يوم السبت سيكون صحواً ولا تغير في درجات الحرارة، وفي الشمال صحواً مع قطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي الجنوب صحواً مع قطع من الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة".



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