خاص| المجلس العربي في كركوك: العراق ساحة مفتوحة للمخابرات الدولية وبعض الأكراد وراء حرائق المحافظة

2019/06/11 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الاتجاه

أكد المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي، اليوم الثلاثاء، أن بعض الأكراد وراء حرائق المحاصيل الزراعية في المحافظة، مبينا ان العراق “ساحة” مفتوحة للمخابرات الدولية التي تسعى لإشعال الفتنة بين المكونات.

وقال الطائي في حديث لبرنامج “ساعة مكاشفة” الذي تبثه قناة الاتجاه، إن “الأجهزة الأمنية ضبطت قسم من الذين قاموا بمحاولات لحرق الأراضي الزراعية، حيث تبين انهم اكراد”، مبينا ان “هذا لا يعني اننا نتهم جميع الأكراد باحراق الأراضي”.

وأضاف أن “العراق ساحة مفتوحة لجميع أجهزة المخابرات الدولية والعالمية والمحلية أيضا”، لافتا الى ان “هؤلاء جميعهم يعملون في العراق وكركوك خاصة، حيث ان الكثير من الأطراف تستفيد من اشعال الفتنة بين مكونات المحافظة”.

وكان عدد من نواب محافظة كركوك، ناشدوا في وقت سابق، رئيس الوزراء بضرورة التدخل الفوري لوضع حد لاستمرار الحرائق التي تطال المحاصيل الزراعية وماتسببه من خسائر للفلاحين وللزراعة في البلاد بشكل عام.

م،أ

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