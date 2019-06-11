البرلمان يستأنف جلساته اليوم بجدول أعمال مهم ويناقش الحرائق والخروقات

2019/06/11 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يستأنف مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية بعد إنقضاء عطلة عيد الفطر.

وأدرجت رئاسة البرلمان عدة فقرات مهمة في جدول اعمال الجلسة ومنها "التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقم {5} لسنة 1999، وتقرير ومناقشة {القراءة الثانية} مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وتقرير ومناقشة {القراءة الثانية} مشروع قانون التعديل الاول لقانـــون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم {12} لسنة 2018".كما يتضمن الجدول "تقرير ومناقشة {القراءة الثانية} مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية، وتقرير ومناقشة {القراءة الثانية} مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة".ويشمل أيضاً "القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995، ومناقشات عامة لمدة 15 دقيقة".من جانبه قال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني حسين نرمو، في تصريح صحفي، ان "مجلس النواب سيقوم بالتاكيد خلال جلساته المقبلة بمناقشة أسباب تردي الأوضاع الأمنية والخروقات الأخيرة في بغداد والأنبار ونينوى وكركوك وبعض المناطق الأخرى".وأضاف "كما سيناقش مجلس النواب موضوع حرق المحاصيل الزراعية وعجز الحكومة عن حماية محاصيل الفلاحين" مشيراً الى، ان "قسم من هذه الخروقات تعود الى عدم انتخاب وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة الاتحادية حتى الآن".ومن المقرر ان تبدأ الجلسة في الساعة الواحدة بعد الظهر.انتهى

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