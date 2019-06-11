إستقرار الدولار في بورصة الكفاح اليوم

2019/06/11 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الثلاثاء، اًستقراراً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1200 دينار للدولار الواحد، أي 120 ألف دينار للمائة دولار.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:سعر البيع للدولار الواحد 1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 ديناراً للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1195 ديناراً، أي 119 ألفاً و500 ديناراً للمائة دولار.سعر العملات الأجنبية والذهب والنفط:اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 113.18دولارالباوند السعر العالمي: 100 باون = 126.85 دولارالليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 577.43 ليرة تركيةسعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1326.97 دولار.سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 62.64 دولار.سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 53.80 دولار.انتهى

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