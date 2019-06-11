“بالصور”.. المئات يتظاهرون في ديالى للمطالبة بإقالة قائد شرطة المحافظة

2019/06/11 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق تظاهر المئات من ابناء محافظة ديالى ،اليوم الثلاثاء، امام مبنى مجلس المحافظة، للمطالبة بإقالة قائد الشرطة ومعالجة الخروقات والاحداث الامنية بقرية ابو كرمة في ناحية ابو صيدا.

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