2019/06/11 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن منظمو دورة مايوركا الإسبانية للتنس، أن الروسية ماريا شارابوفا، ستشارك في الدورة بعد تعافيها من عملية جراحية في كتفها اليمنى خضعت لها في شباط الماضي.وأكد المنظمون في بيان أن اللاعبة المصنفة أولى عالميا سابقا و49 حاليا، ردت بـ “نعم على دعوة منظمي دورة مايوركا، وستعود إلى الملاعب بعد أشهر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شارابوفا تعود إلى الملاعب عبر بوابة مايوركا وكالة خطوة برس.

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