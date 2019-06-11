2019/06/11 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجلس محافظة بغداد ، اليوم الثلاثاء، عن توجه المحافظة لإكساء الطرق في تسعة أقضية تابعة لمحافظة بغداد ، لافتاً إلى أن المحافظة وضعت ضمن خطتها بناء عدد من المدارس التابعة إلى ستة مديريات في العاصمة.وقال عضو مجلس المحافظة ثائر البهادلي في تصريح له , إن ” محافظة بغداد وضعت ضمن خطتها للعام الجاري …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطط حكومية لإكساء طرق وبناء مدارس ومستشفيات في بغداد النعيم نيوز.

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