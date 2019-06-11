واشنطن بوست: حرائق المزارع محاولة داعشية لابقاء المناطق الريفية غير مستقرة

2019/06/11 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأت صحيفة صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أن الحرائق التي طالت مزارع وحقول الحنطة والشعير تقف خلفها “ داعش” من اجل ابقاء المناطق الريفية في حالة عدم استقرار.وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه “من المؤكد تقريباً أن “ داعش” هي التي تقف وراء كثير من تلك الحرائق، جرياً على ستراتيجية الارض المحروقة التي انتهجتها […]

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