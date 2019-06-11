بالصور.. رفع الكتل الكونكريتية من شارع مهم في الكاظمية

2019/06/11 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ باشر الجهد الهندسي لقيادة عمليات بغداد بأعمال رفع الكتل الكونكريتية من شارع مهم في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة.ورفعت آليات عمليات بغداد الكتل والحواجز من شارع المحيط قرب مدخل (باب الحوائج).وتواصل قيادة عمليات بغداد برفع الكتل الكونكريتية ونقلها الى سور بغداد الأمني أو اقامة مخازن مؤقتة للحبوب في مناطق أطراف العاصمة […]

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