القبض على ارهابيين اثنين وثلاثة سراق في بغداد

2019/06/11 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على ارهابيين اثنين وثلاثة سراق في مناطق مختلفة من العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “قوتين من اللواء 24 فرقة المشاة السادسة واللواء الرئاسي الثاني بالتعاون مع مكتب الامن الوطني القت القبض على إرهابيين اثنين في منطقتي ابي غريب والدورة”.[…]

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