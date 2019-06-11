صحيفة: بن سلمان يحتفظ بلوحة المسيح المخلص في يخته الخاص

2019/06/11 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية ،الثلاثاء، إن أغلى عمل فني في العالم؛ وهي لوحة المسيح المخلّص للرسام العالمي ليوناردو دافنشي، يتم الاحتفاظ بها من قبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على متن يخته الخاص في عرض البحر.وبحسب ما نقلته الغارديان عن خدمة “آرت نت” المتخصصة بشؤون الفن، فإن اللوحة التي بيعت في […]

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