2019/06/11 | 10:19

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عمدة نيويورك يكشف تفاصيل جديدة عن حادث اصطدام المروحية في مانهاتن (فيديو)

قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلازيو، إنه لا توجد مؤشرات على أن

حادث تحطم الطائرة المروحية أعلى أحد أسطح المباني في مانهاتن، عملا

إرهابيا.

واشار" دي بلازيو " في مؤتمر صحفي إلى أن الحادث أسفر عن مقتل شخص

واحد، يعتقد أنه قائد المروحية، لافتا إلى أنه مازال من غير المعلوم

الجهة التي كانت تمتلك الطائرة، ولا الجهة التي انطلقت منها.



وكانت

إدارة الحرائق في مدينة نيويورك قد أعلنت مساء الاثنين ، أنها

تتعامل مع حادث تحطم طائرة على سطح أحد المباني في مانهاتن.

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