امريكا توقف تدريب الطيارين الأتراك على F35

2019/06/11 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية ، إيقاف تدريب الطيارين الأتراك على

الطائرات الحربية في القاعدة الجوية بولاية أريزونا.

واوضحت المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل مايك آندروز انه

في حال لم يحص تغيير في سياسة انقرة ، فان بلادها ستعمل على انها

الحليف التركي في برنامج " اف خمسة وثلاثين " ، هذا ويدور الجدل

حاليا بين أميركا وتركيا بسبب عزم الأخيرة شراء منظومة الدفاع

الصاروخي "اس اربعمئة " من روسيا، فيما أملهت واشنطن ، حكومة أنقرة

حتى نهاية تموز يوليو المقبل للتراجع عن تلك الخطوة.

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