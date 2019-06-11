قانونية البرلمان: تخفيض سن الترشيح لانتخابات مجالس المحافظات الى 25 عاماً بموجب تعديل جديد

2019/06/11 | 10:19

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بغداد اليوم- بغداد

قالت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب بهار محمود، الثلاثاء (11 حزيران 2019)، إن لجنتها أكم...





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