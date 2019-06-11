2019/06/11 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع تفجير عنيف شمال الرقة استهدف رتلاً عسكرياً لتنظيم (قوات سوريا الديمقراطية/ قسد) المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، وأدى إلى مقتل أربعة مقاتلين أكراد وإصابة آخرين.وقال مراسل في الرقة: “إن مجموعة مجهولة استهدفت بعبوة ناسفة مساء الإثنين، رتلاً عسكرياً من عدة سيارات تابعاً لتنظيم قسد وسط قرية أبو سوسة التي تبعد إلى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 4 مسلحين من “قسد” بتفجير يستهدف رتلاً عسكرياً للتنظيم شمال الرقة النعيم نيوز.

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