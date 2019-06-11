ضبط 107 مركبة مخالفة تعود لشركة امنية في البصرة

2019/06/11 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت اللجنة الأمنية في مجلس الزبير غربي البصرة ، الثلاثاء، عن ضبط 107 مركبة مخالفة تعود إلى احد الشركات الأمنية.وقال رئيس اللجنة مهدي ريكان في بيان تلقت /المعلومة/نسخة منه، إن “قوة مشتركة من قسم استخبارات شرطة نفط الجنوب والتصاريح الأمنية والمجلس المحلي في القضاء تمكنت من ضبط 107 مركبة عليها مخالفات تخص إدخال […]

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