2019/06/11 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن محافظة واسط جميل المياحي، الثلاثاء، عن إحالة مدير مكتب مكافحة المخدرات في المحافظة إلى التحقيق، بعد ضبط مزرعة للمخدرات في مدينة الكوت.وقال المياحي في بيان تلقته/ المدار/ إنه “بناءً على ازدياد ظاهرة تعاطي المخدرات بشكل مخيف في محافظة واسط، وبعد اكتشاف مزرعة صغيرة في مركز قضاء الكوت لزراعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحالة مدير مكافحة المخدرات بواسط إلى التحقيق بعد العثور على مزرعة للمخدرات في الكوت وكالة خطوة برس.

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