الجبوري: حفل تنصيب بارزاني تعجز السلطات الاتحادية ان تقيم مثله

2019/06/11 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اشاد السياسي العراقي مشعان الجبوري بالحفل الذي نظم امس بكوردستان لتنصيب نيجيرفان بارزاني رئيسا لاقليم كوردستان.وقال الجبوري على حسابه الخاص، "كان حفل تنصيب السيد نيچرفان بارزاني رئيسا لاقليم كوردستان منظما بشكل رائع وعجزت السلطات الاتحادية ان تقيم مثله عند تنصيب رئيسي الجمهورية والوزراء على مدار السنين الماضية وبغض النظر عن من يتبوأون المناصب الرسمية يبقى الرئيس مسعود البارزاني معلما وقائدا ومرجعا وزعيما للشعب الكوردي".واضاف، "مبروك للسيد نيچيرفان البارزاني تنصيبه رئيسا لاقليم كوردستان واتمنى له النجاح في مسؤوليته الجديدة التي اثق بنجاحه فيها كما نجح في رئاسته للحكومة على مدار سنين طوال جعل فيها من الاقليم واحة للتطور والمدنية والامان مع الاعتذار لان وجودي خارج العراق حال دون الاستجابة لدعوة الحضور".

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