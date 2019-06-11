2019/06/11 | 10:26

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طقس العراق يشهد انخفاضا للحرارة في بغداد وارتفاعها الى 50 درجة بالبصرة

بغداد/...



توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء، حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون في عموم مناطق البلاد صحواً مع قطع من الغيوم ودرجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 46 مْ وفي مدينة البصرة 50 مْ".

وأضافت، ان "طقس الخميس المقبل، سيكون في الوسط والشمال صحواً ولا تغير في درجات الحرارة، وفي الجنوب صحواً مع قطع من الغيوم في الجنوب مع انخفاض في الحرارة لبضع درجات".

أما طقس الجمعة فيكون "صحواً وارتفاع قليل بدرجات الحرارة، وفي الشمال صحواً مع قطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً وفي الجنوب صحواً مع قطع من الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة".

وأشارت الهيئة الى، ان "طقس السبت سيكون صحواً في الوسط ولا تغير في درجات الحرارة وفي الشمال صحواً مع قطع من الغيوم مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة، وفي الجنوب صحواً مع قطع من الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة".انتهى2

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