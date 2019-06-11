2019/06/11 | 10:27

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العهد نيوز - ميسان

انطلقت تظاهرات حاشدة في محافظة ميسان احتجاجا على تردي الطاقة الكهربائية في عموم المحافظة.

وقال مراسل "العهد نيوز"، اليوم الاثلاثاء، ان "عشرات المواطنين

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