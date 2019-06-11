بمشاركة 11 دولة.. اليوم إنطلاق معرض ومؤتمر

2019/06/11 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ينطلق في العاصمة بغداد، صباح اليوم الثلاثاء، معرض ومؤتمر إعمار العراق لمواد البناء والبنى التحتية والكهرباء والمياه بمشاركة 11 دولة.

وقالت مديرة اعلام معرض

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