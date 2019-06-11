بالفيديو.. نائب لمحافظ البصرة: اين المليارات وهذا الوضع حتى في الصومال غير موجود

2019/06/11 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ وجه النائب عن محافظة البصرة عدي عواد سؤالاً إلى محافظ البصرة مطالباً بمعرفة مصير المليارات المخصصة للمحافظة وحال احدى المستشفيات “غير موجود حتى في الصومال” على حد قوله.عدي عواد

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